В параллелограмме TERQ угол Т=90 градусов ,TR=12 см .Чему равна длина отрезка EQ? срочнооо
Геометрия
В параллелограмме TERQ угол Т=90 градусов ,TR=12 см .Чему равна длина отрезка EQ? срочнооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условию у данного параллелограмма угол T=90 (градусов), значит этот параллелограмм является прямоугольником, а значит и диагонали его равны. Ответ: TR=EQ=12(см).
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