Помогите плиз! Характеристика предложения в правильном порядке ( повествовательное...)
Русский язык
Помогите плиз! Характеристика предложения в правильном порядке ( повествовательное...)
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Гость:
Пример:Петя шел из леса.-повествовательное,невосклицательное,односоставное,простое,распространенное.
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