Помогите плиз! Характеристика предложения в правильном порядке ( повествовательное...)

Русский язык
Помогите плиз! Характеристика предложения в правильном порядке ( повествовательное...)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример:Петя шел из леса.-повествовательное,невосклицательное,односоставное,простое,распространенное. 
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