Зачем растениям минеральные удобрения

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Они являются первоосновой для существования и питания различных растений. И если они находятся в грунте в недостаточном количестве, то приходится прибегать к различным подкормкам. Минеральные удобрения носят двоякий характер - это и несомненная польза для растений, но и одновременно губительный вред почве, потому, что из-за чрезмерной концентрации раствора в почве могут погибнуть как все полезные микроорганизмы, так и различные виды насекомых. Из-за этого к использованию минеральных удобрений нужно относится осторожно, внося их отдельными порциями, дозируя