Ученик перевёл за первый час 3/8 английского текста, а за второй час - 2/5 текста . как??ю часть текста ему осталось перевести ?
Математика
Ученик перевёл за первый час 3/8 английского текста, а за второй час - 2/5 текста . как??ю часть текста ему осталось перевести ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3/8+2/5= 15/40+16/40 =31/40 часть за два часа 2) 1-31/40=9/40 осталось перевести
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