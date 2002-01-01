Ученик перевёл за первый час 3/8 английского текста, а за второй час - 2/5 текста . как??ю часть текста ему осталось перевести ?

Математика

Ученик перевёл за первый час 3/8 английского текста, а за второй час - 2/5 текста . как??ю часть текста ему осталось перевести ?

Автор: Гость