Напишите предложения с именим числительным в названиях книг
Русский язык
Напишите предложения с именим числительным в названиях книг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Три Толстяка", "Два Капитана", "Вокруг Света за восемьдесят дней","Двенадцать месяцев","Семь Подземных королей". - книги. "Семь Подземных королей" книга, которую я прочитал три дня назад. Моя сестра(брат) часто перечитывает книгу "Двенадцать Месяцев". Мне посоветовали книгу, которая называется "Два Капитана" Нам на лето задали читать книгу "Три Толстяка". - предложения.
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