Помогите!!!!! Пожалуйста!!!!!По природе надо написать что то про северное сияние.Заранее спасибо!
Биология
Помогите!!!!! Пожалуйста!!!!!По природе надо написать что то про северное сияние.Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто напиши что Северное Сианее хорошо танцует и они будут выступать на конкурсе Ямальских талантов!!!!!!!!!!!!!!!
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