Помогите!!!!! Пожалуйста!!!!!По природе надо написать что то про северное сияние.Заранее спасибо!

Биология
Помогите!!!!! Пожалуйста!!!!!По природе надо написать что то про северное сияние.Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто     напиши что  Северное     Сианее      хорошо танцует и они  будут выступать на конкурсе Ямальских талантов!!!!!!!!!!!!!!!   
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