Класс значение слова
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Класс значение слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социа́льные кла́ссы (общественные классы) — выделяются в обществе по отношению к собственности на средства производства и общественному разделению труда. Понятие «социальный класс» начали разрабатывать ученые Англии и Франции в XVII—XIX веках.
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