Как ежи ложатся в спячку?(что они для этого делают)

Окружающий мир
Как ежи ложатся в спячку?(что они для этого делают)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде чем лечь спать ёжики обьедаются и скамкаваются в клубок
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