Сила притяжения между двумя одинаковыми массой 5 кг равна 6.67*10^-9 H Каково расстояние между центрами шаров ?

Физика
Сила притяжения между двумя одинаковыми массой 5 кг равна 6.67*10^-9 H Каково расстояние между центрами шаров ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=G*m1*m2/R^2   m1*m2=m^2 F*R^2=G*m^2 R^2=G*m^2/F R =  sqrt  frac{G* m^{2} }{F} =  msqrt frac{G}{F}   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать 221( да я туплю)
Ответить
Русский язык
Лексическое значения слова летопись
Ответить
Математика
Универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. Первый день за ??роданные костюмы получили а р., во второй день -с р. Запиши...
Ответить
Другие предметы
Небольшое сочинение на татарском про учебу
Ответить
Информатика
Как называется пункт главного меню с помощью которого пользователь получает доступ к программам установленным на его компьютере
Ответить