Сила притяжения между двумя одинаковыми массой 5 кг равна 6.67*10^-9 H Каково расстояние между центрами шаров ?
Физика
Сила притяжения между двумя одинаковыми массой 5 кг равна 6.67*10^-9 H Каково расстояние между центрами шаров ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=G*m1*m2/R^2 m1*m2=m^2 F*R^2=G*m^2 R^2=G*m^2/F R = sqrt frac{G* m^{2} }{F} = msqrt frac{G}{F}
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