Лексическое значения слова летопись
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Лексическое значения слова летопись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летопись - это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. )
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