Универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. Первый день за ??роданные костюмы получили а р., во второй день -с р. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма
Математика
Универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. Первый день за ??роданные костюмы получили а р., во второй день -с р. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:на а. плюс. с это же просто только без обид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Информатика
Как называется пункт главного меню с помощью которого пользователь получает доступ к программам установленным на его компьютере
Русский язык
Информатика
Составить программу на языке Паскаль. Спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал дневную норму на 10% от нормы п...
Русский язык