Универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. Первый день за ??роданные костюмы получили а р., во второй день -с р. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма

Математика

Универмаге за 2 дня продали 100 детских костюмов по одинаковой цене. Первый день за ??роданные костюмы получили а р., во второй день -с р. Запиши выражение, которое обозначает цену костюма

Автор: Гость