Составить программу на языке Паскаль. Спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал дневную норму на 10% от нормы предыдущего дня. Через сколько дней спортсмен будет пробегать более 20 км в день?

Информатика

Составить программу на языке Паскаль. Спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал дневную норму на 10% от нормы предыдущего дня. Через сколько дней спортсмен будет пробегать более 20 км в день?

Автор: Гость