Как отметить точки (0;6/7) Я просто не понимаю как можно дробь отметить на координатной прямой)

Математика
Как отметить точки (0;6/7) Я просто не понимаю как можно дробь отметить на координатной прямой)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/7 это примерно 0,857 ,так что отмечаешь рядом с единицей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Все задания сделать помогите!
Ответить
Математика
помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 гра...
Ответить
Физика
Помогите с 11 и 12! Спасибо заранее!
Ответить
Другие предметы
Срочно как называется пртивоположность доброделья
Ответить
Английский язык
Слушайте помогите пж переведите
Ответить