Как отметить точки (0;6/7) Я просто не понимаю как можно дробь отметить на координатной прямой)
Математика
Как отметить точки (0;6/7) Я просто не понимаю как можно дробь отметить на координатной прямой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/7 это примерно 0,857 ,так что отмечаешь рядом с единицей
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