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18 1/3а×1 2/11b×9/13
Математика
18 1/3а×1 2/11b×9/13
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 13* а* 1 211* в*913=553*2411*913*а*в=36013*а*в=27 913*а*в
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