Небольшое сочинение на татарском про учебу
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Небольшое сочинение на татарском про учебу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мин уземнен якын хэм яраткан мэктэбемне бик яратам.Мин инде анда алты ел укыйм.Анда бик кунелле.Мин гел яхшы билгелэргэ генэ укыйм хэм бик тырышып укыйм.Укуымда гел бишле хэм дуртлелэр генэ.
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