как глина применяется для полу чтения металлов

Окружающий мир
как глина применяется для полу чтения металлов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из некоторых видов глин получают глинозём. А из него электролизом алюминий.
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