как глина применяется для полу чтения металлов
Окружающий мир
как глина применяется для полу чтения металлов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из некоторых видов глин получают глинозём. А из него электролизом алюминий.
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