Два друга одновременно вышли из своих домов, расстояние между которыми 3400 м, и пош??и по одной и той же дороги навстречу друг другу. Один мальчик шел со скоростью 90 м/мин. с какой скоростью шел второй мальчик, если они встре...
Математика
Два друга одновременно вышли из своих домов, расстояние между которыми 3400 м, и пош??и по одной и той же дороги навстречу друг другу. Один мальчик шел со скоростью 90 м/мин. с какой скоростью шел второй мальчик, если они встретились через 20 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3400-(20×90)=1600 (км) проехал второй мальчик. 2)1600÷20=80 (кмч) Ответ:со скоростью 80кмчас.
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