Два друга одновременно вышли из своих домов, расстояние между которыми 3400 м, и пош??и по одной и той же дороги навстречу друг другу. Один мальчик шел со скоростью 90 м/мин. с какой скоростью шел второй мальчик, если они встре...

Математика

Два друга одновременно вышли из своих домов, расстояние между которыми 3400 м, и пош??и по одной и той же дороги навстречу друг другу. Один мальчик шел со скоростью 90 м/мин. с какой скоростью шел второй мальчик, если они встретились через 20 мин?

Автор: Гость