Еліктейіші бар 5 сөйлем

Қазақ тiлi
Еліктейіші бар 5 сөйлем
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)тарс-тарс еткендер жақындағандай болды. 2)Торгайдың үні шыр-шыр етеді. 3) Ол қираң етіп қайта құлады. 4) Сол кезде тура алдынан бұрқ еткен шаң шықты. 5) Мылтық атылғандай шанқ еткен оқыс ун қатты естілді.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Плоскодонная баржа с осадкой 1,2 м получила пробоину в дне площадью 600 см2. Матрос перекрыл доступ воде, ставка закрывающую отверстие пластину. Ка...
Ответить
Русский язык
Плизззз..помогите..пожайлуста...
Ответить
Математика
Туристы 5 часов шли пешком и 3 часа плыли на лодках, двигаясь с одинаковой скорость??. Пешком туристы прошли на 12 км больше, чем проплыли на лодка...
Ответить
Математика
Решите неравенство |2х + 1 | < 3 |1 - 2х| <\ ( <-больше или равно) 5
Ответить
Биология
Как используются в организме углеводы,белки и жиры, полученные с пищей
Ответить