Еліктейіші бар 5 сөйлем
Қазақ тiлi
Еліктейіші бар 5 сөйлем
Ответ(ы) на вопрос:
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1)тарс-тарс еткендер жақындағандай болды. 2)Торгайдың үні шыр-шыр етеді. 3) Ол қираң етіп қайта құлады. 4) Сол кезде тура алдынан бұрқ еткен шаң шықты. 5) Мылтық атылғандай шанқ еткен оқыс ун қатты естілді.
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