Туристы 5 часов шли пешком и 3 часа плыли на лодках, двигаясь с одинаковой скорость??. Пешком туристы прошли на 12 км больше, чем проплыли на лодках. Сколько километров туристы прошли пешком и сколько проплыли на лодках?
Математика
Туристы 5 часов шли пешком и 3 часа плыли на лодках, двигаясь с одинаковой скорость??. Пешком туристы прошли на 12 км больше, чем проплыли на лодках. Сколько километров туристы прошли пешком и сколько проплыли на лодках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5-3=2-разница 2)12:2=6км/ч-скорость 3)6*5=30км-пешком. 4)6*3=18км-на лодках.
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