Туристы 5 часов шли пешком и 3 часа плыли на лодках, двигаясь с одинаковой скорость??. Пешком туристы прошли на 12 км больше, чем проплыли на лодках. Сколько километров туристы прошли пешком и сколько проплыли на лодках?

Математика

Туристы 5 часов шли пешком и 3 часа плыли на лодках, двигаясь с одинаковой скорость??. Пешком туристы прошли на 12 км больше, чем проплыли на лодках. Сколько километров туристы прошли пешком и сколько проплыли на лодках?

Автор: Гость