Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.
Математика
Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональное сечение этой пирамиды -это прямоугольный равнобедренный треугольник=>что,диагональ основания-диаметр шара.Радиус=6 корней из 2
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