Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.

Математика

Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.

Автор: Гость