Где вырабатывают электричество.Запиши названия электростанций и за счёт чего они работают.

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На тепловых электростанциях электричество получают, сжигая уголь или нефть. При горении топлива вода в огромных котлах нагревается и превращается в пар. Пар воздействует на гигантское колесо, называемое турбиной, и заставляет его вращаться; турбина в свою очередь приводит в действие машину под названием генератор. Когда генератор вращается, вырабатывается электричество.На гидростанциях вода падает с плотины, построенной на реке, тогда как электростанция расположена ниже по течению. Сила падения воды приводит в движение турбину, а та заставляет вращаться генератор. Таким образом движение падающей воды превращается в электроэнергию.На атомных станциях используется руда, содержащая уран. После обработки он вырабатывает атомную энергию, согревающую воду в котле. Образующийся пар заставляет вращаться турбину, которая в свою очередь приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество.Можно ли использовать солнечную энергию для получения электричества?Солнечная батареяСолнце является источником всех видов энергии. Конечно, непосредственно от него трудно получить полезную энергию, помимо света и тепла.Мечтой многих ученых является прямое использование солнечной энергии и превращение ее в электрическую. В течение многих лет они работают над проектом создания солнечной электростанции. Хотя и удалось успешно завершить один из проектов, но этот тип станций очень дорогостоящий и к тому же на них вырабатывается недостаточное количество электричества, поэтому их использование очень ограничено. Эта технология используется на искусственных спутниках и в зонах, куда трудно проложить электрический кабель, а также в виде экспериментов в домах и автомобилях.Солнечные станции называются фотогальваническими. Эта система состоит из пластин, которые, будучи направлены на Солнце, получают энергию и вырабатывают электрический ток.Какие меры предосторожности следует принимать, имея дело с электричеством?Если дотронуться до оголенного электрического провода, когда по нему проходит ток, то по телу как будто пропускают разряд, подобный электрическому удару. Если электрические разряды очень сильные, то они могут убить или вызвать серьезные ожоги. Если разряд небольшой, то он ощущается как небольшая судорога.Необходимо строго выполнять правила обращения с электрическими приборами: нельзя трогать электроприборы, когда у тебя мокрые руки или ноги, поскольку вода увеличивает проводимость тока. Ни в коем случае нельзя сверлить телефонные столбы и уличные фонари, а также приближаться к зоне, где имеется указатель «Опасность» или «Высокое напряжение».