Жақсылық Үшкемпіров - еркін күрестен Қазақстан чемпионы, грек-рим күресінен КСРО-??ың екі дүркін чемпионы, әлем чемпионаты мен кубогының жеңімпазы, КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері. ол 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасында қарс...

Қазақ тiлi

Жақсылық Үшкемпіров - еркін күрестен Қазақстан чемпионы, грек-рим күресінен КСРО-??ың екі дүркін чемпионы, әлем чемпионаты мен кубогының жеңімпазы, КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері. ол 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасында қарсыластарының бәрін жеңіп,Қазақстаннан шыққан тұңғыш Олимпиада чемпионы атанды. 1984 жылы Красноярск қаласында жалауын көтерген КСРО кубогында 33 жастағы Жақсылық Үшкемпіровті үлкен спорттан шығарып салу рәсімі жоғары деңгейде ұйымдастырылды,помогите по этому тексту нужо составить 5 - 3 вопроса,на казахском помогите пожалуйста

Автор: Гость