Вычислите: а)-3 целых 2/3 *1/7; Б)-6,1*(-1,5); В)(-9,4)*(-1); Г)(-100)*(-2 целых 6/7); Д)-1/9*(-2 целых 6/7);
Математика
Вычислите: а)-3 целых 2/3 *1/7; Б)-6,1*(-1,5); В)(-9,4)*(-1); Г)(-100)*(-2 целых 6/7); Д)-1/9*(-2 целых 6/7);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -3 2/3×1/7=-11/3×1/7=-11/21 б) -6,1×(-1,5)=9,15 в) -9,4×(-1)=9,4 г)-100×(-2 6/7)=100×20/7=2000/7=285 5/7
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