Как правильно Patty likes to walking to school или Patty likes to walk to school
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Как правильно Patty likes to walking to school или Patty likes to walk to school
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