В каком предложении НЕТ обстоятельства? Выберите вариант ответа: Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы. От этих печальных размышлений её отвлёк сильный плеск воды. Маленькая дверца была по-прежнему н...

Геометрия

В каком предложении НЕТ обстоятельства? Выберите вариант ответа: Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы. От этих печальных размышлений её отвлёк сильный плеск воды. Маленькая дверца была по-прежнему на замке. Кто-то большой бултыхался неподалёку от Алисы. Бедная девочка со всех ног помчалась к выходу.лалалаллал

Автор: Гость