В каком предложении НЕТ обстоятельства? Выберите вариант ответа: Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы. От этих печальных размышлений её отвлёк сильный плеск воды. Маленькая дверца была по-прежнему н...
Геометрия
В каком предложении НЕТ обстоятельства? Выберите вариант ответа: Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы. От этих печальных размышлений её отвлёк сильный плеск воды. Маленькая дверца была по-прежнему на замке. Кто-то большой бултыхался неподалёку от Алисы. Бедная девочка со всех ног помчалась к выходу.лалалаллал
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Гость:
Во 2-ом варианте.От этих печальных размышлений её отвлёк сильный плеск воды.
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