Зебра чёрная в белую или белая в чёрную полоску
Биология
Зебра чёрная в белую или белая в чёрную полоску
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самом деле зебра — чёрная в белую полоску, а не наоборот. Так как чёрные полосы обуславливаются генетическим процессом селективной пигментации (наличием пигмента), следовательно чёрный цвет — основной пигмент, а белые полосы его отсутствие.
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