Составить простое предложение со словом развеваться

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Составить простое предложение со словом развеваться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек должен развиваться лично
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