3/4 минус 1/8. преведите дробь к общему знаменателю и вычеслите
Математика
3/4 минус 1/8. преведите дробь к общему знаменателю и вычеслите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4-1/8=6/8-1/8=5/8.................
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