ПОМОГИТЕ 774 НОМЕР УМОЛЯЮ!!!

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Математика
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x + 4 = -1 x = -1 - 4 x = -5 Проверка: -5 + 4 = -1 - истинно б) 5 - x = 10 -x = 10 - 5 -x = 5 x = -5 Проверка: 5 - (-5) = 5 + 5 = 10 - истинно в) x - 7 = -10 x = -10 + 7 x = -3 Проверка: -3 - 7 = - 10 - истинно г) x - (-4) =0 x + 4 = 0 x = - 4 Проверка: -4 - (-4) = -4 + 4 = 0 - истинно
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