Какой смысл поговорки"коси коса пока роса"

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Эта поговорка имеет совершенно буквальное значение: влажная трава, покрытая росой косится лучше и легче, чем жесткая, сухая. Да и работать в поле лучше утром, пока еще прохладно, чем в знойную полуденную жару. Так что косари принимались за работу часов в 6 утра и вкалывали где-то до 11, потом занимались другими делами.