Какие формы самостоятельных частей речи нужно употребить в предложениях? Запиши, раскрывая скобки и решая орфографические задачи по выбору гласных в окончаниях. 1. Вспоминаю о (зимние) забавах, катании на (лыжи. санки), конька...

Русский язык

Какие формы самостоятельных частей речи нужно употребить в предложениях? Запиши, раскрывая скобки и решая орфографические задачи по выбору гласных в окончаниях. 1. Вспоминаю о (зимние) забавах, катании на (лыжи. санки), коньках. 2. ( Алиса) очень захотелось погулять среди (прохладные фонтаны) и клумб с (яркие) цветами. 3.За (Уральские) горами (расположиться) огромная Сибирь. * Подчеркни служебные части речи. ________________________________ SOS!!!! Помогите!!!

Автор: Гость