Какие формы самостоятельных частей речи нужно употребить в предложениях? Запиши, раскрывая скобки и решая орфографические задачи по выбору гласных в окончаниях. 1. Вспоминаю о (зимние) забавах, катании на (лыжи. санки), конька...
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Какие формы самостоятельных частей речи нужно употребить в предложениях? Запиши, раскрывая скобки и решая орфографические задачи по выбору гласных в окончаниях. 1. Вспоминаю о (зимние) забавах, катании на (лыжи. санки), коньках. 2. ( Алиса) очень захотелось погулять среди (прохладные фонтаны) и клумб с (яркие) цветами. 3.За (Уральские) горами (расположиться) огромная Сибирь. * Подчеркни служебные части речи. ________________________________ SOS!!!! Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Вспоминаю (о чём?) о зимних(П.п.) забавах,катание (на чём?) на лыжах(П.п.),санках(П.п.),коньках. 2.(кому?)Алисе(Д.п.) очень захотелось погулять среди прохладных фонтанов и клумб с (чем?)яркими(Т.п.) цветами. 3.За (чем?) Уральскими(Т.п.) горами расположилась огромная Сибирь.
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