Докажите, что любые две вершины треугольника одинаково удалены от медианы, проведенной из третьей вершины данного треугольника.Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Равноудалены - значит, расстояния (перпендикуляры, опущенные один на медиану, а другой - на ее продолжение) от этих вершин до медианы(ее продолжения) равны. Получаются 2 прямоугольных треугольника, у которых гипотенузой является половина стороны, на которую опущена медиана. Значит, эти гипотенузы равны. Равны и острые углы(как вертикальные), образованные медианой и гипотенузой. Следовательно, треугольники равны ( по первому признаку, т.к. и другая пара острых углов равна - острые углы в сумме составляют 90 градусов). Значит, равны их катеты, лежащие против вертикальных углов и являющиеся расстояниями от вершин до медианы.