Докажите, что любые две вершины треугольника одинаково удалены от медианы, проведенной из третьей вершины данного треугольника.Помогите пожалуйста
Геометрия
Докажите, что любые две вершины треугольника одинаково удалены от медианы, проведенной из третьей вершины данного треугольника.Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равноудалены - значит, расстояния (перпендикуляры, опущенные один на медиану, а другой - на ее продолжение) от этих вершин до медианы(ее продолжения) равны. Получаются 2 прямоугольных треугольника, у которых гипотенузой является половина стороны, на которую опущена медиана. Значит, эти гипотенузы равны. Равны и острые углы(как вертикальные), образованные медианой и гипотенузой. Следовательно, треугольники равны ( по первому признаку, т.к. и другая пара острых углов равна - острые углы в сумме составляют 90 градусов). Значит, равны их катеты, лежащие против вертикальных углов и являющиеся расстояниями от вершин до медианы.
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