Напишите приложения с второстепенами членом приложениями на тему весна .

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Напишите приложения с второстепенами членом приложениями на тему весна .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наконец пришла долгожданная весна! На улице поют птицы. Почки на ветках деревьев начали набухать. Снег тает и превращается в маленькие ручейки. 
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