Напишите приложения с второстепенами членом приложениями на тему весна .
Русский язык
Напишите приложения с второстепенами членом приложениями на тему весна .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наконец пришла долгожданная весна! На улице поют птицы. Почки на ветках деревьев начали набухать. Снег тает и превращается в маленькие ручейки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Докажите, что любые две вершины треугольника одинаково удалены от медианы, проведенной из третьей вершины данного треугольника.Помогите пожалуйста
Математика
Геометрия
В каком предложении НЕТ обстоятельства? Выберите вариант ответа: Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы. От этих печаль...
Другие предметы