Как решить эту задачу-За 2 одинаковых пакета муки заплатили 72 рубля,а за 3 одинаков??х пачки печенья-87 рублей.Что дороже и на сколко:один пакет муки или одна пачка печенья?

Математика

Как решить эту задачу-За 2 одинаковых пакета муки заплатили 72 рубля,а за 3 одинаков??х пачки печенья-87 рублей.Что дороже и на сколко:один пакет муки или одна пачка печенья?

Автор: Гость