Как решить эту задачу-За 2 одинаковых пакета муки заплатили 72 рубля,а за 3 одинаков??х пачки печенья-87 рублей.Что дороже и на сколко:один пакет муки или одна пачка печенья?
Математика
Как решить эту задачу-За 2 одинаковых пакета муки заплатили 72 рубля,а за 3 одинаков??х пачки печенья-87 рублей.Что дороже и на сколко:один пакет муки или одна пачка печенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие 72:2=36(руб.)- стоит 1 пакет муки. 2 действие 87:3=29(руб.)- стоит 1 пачка печенья. 3 действие 36-29=7(руб) Ответ:дороже 1 пакет муки на 7 рублей.
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