Как написать по английски мое любимое животное кот
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Как написать по английски мое любимое животное кот
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Гость:
My favourite animal is cat Моё любимое жывотное это кот Если нужен расказ то я напишу)
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