В библиотеке 3 хранилища. В первом хранилище 15 789 книг, во втором на 2634 книги меньше, а в третьем в 6 раз меньше, чем в первых 2 хранилищах вместе. Сколько всего в библиотеке книг? Плиз, помогите
Математика
В библиотеке 3 хранилища. В первом хранилище 15 789 книг, во втором на 2634 книги меньше, а в третьем в 6 раз меньше, чем в первых 2 хранилищах вместе. Сколько всего в библиотеке книг? Плиз, помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15789-2634=13155 во втором хранилище 13155+15789=28944 вместе 28944:6=4824 в третьем
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