В библиотеке 3 хранилища. В первом хранилище 15 789 книг, во втором на 2634 книги меньше, а в третьем в 6 раз меньше, чем в первых 2 хранилищах вместе. Сколько всего в библиотеке книг? Плиз, помогите

Математика

В библиотеке 3 хранилища. В первом хранилище 15 789 книг, во втором на 2634 книги меньше, а в третьем в 6 раз меньше, чем в первых 2 хранилищах вместе. Сколько всего в библиотеке книг? Плиз, помогите

Автор: Гость