ПОЖАЛУЙСТА !!! Даю 17 баллов ! напишите МИНИ соченение на казахском языке , на тему :" Мой лучший день рождение "

Қазақ тiлi

ПОЖАЛУЙСТА !!! Даю 17 баллов ! напишите МИНИ соченение на казахском языке , на тему :" Мой лучший день рождение "

Автор: Гость