ПОЖАЛУЙСТА !!! Даю 17 баллов ! напишите МИНИ соченение на казахском языке , на тему :" Мой лучший день рождение "
Қазақ тiлi
ПОЖАЛУЙСТА !!! Даю 17 баллов ! напишите МИНИ соченение на казахском языке , на тему :" Мой лучший день рождение "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Түған күн жақсы мейрам! Осы күнде туған туысқандар,достар құттықтайды,сыйлықтарда болады. Бүл күн аналарға өте маңызды. Бүкіл жан ұямызбен жиналамыз.
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