(14x⁴+4y³)²= СРОЧНОООООООООО
Алгебра
(14x⁴+4y³)²= СРОЧНОООООООООО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 14x⁴+4y³)² = 196x⁸ + 112x⁴y³ + 16y⁶
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