Вычислить объем кислорода, который потребуется для сжигания 11,2 литра бутана.
Химия
Вычислить объем кислорода, который потребуется для сжигания 11,2 литра бутана.
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Вычислить объем кислорода который потребуется...
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