Решите уравнение:2((2х-15)+9)=6-2х.Зарнее ,спасибо,но огромная просьбы не писать всякую ??ушь!
Математика
Решите уравнение:2((2х-15)+9)=6-2х.Зарнее ,спасибо,но огромная просьбы не писать всякую ??ушь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2((2х-15)+9)=6-2х; 2(2х-6)=6-2х; 4х-12=6-2х; 4х+2х=6+12; 6х=18; Х=18:6; Х=3
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