С п помощью алгоритмического языка Стрелка Запиши циклический алгоритм по которому исполнитель Колобок нарисую тот же орнамент что и в предыдущем задании начиная от другой точки помеченные крючком

Информатика
С п помощью алгоритмического языка Стрелка Запиши циклический алгоритм по которому исполнитель Колобок нарисую тот же орнамент что и в предыдущем задании начиная от другой точки помеченные крючком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оооооооооооооооооооооооооооооо о том лылвдаоврч. малая лздп т в том числе и в итоге я не знаю что делать будешь сегодня в школе не было бы круто если бы я была на концерте была бы не сказала бы сразу и не надо от него и так все плохо было не до конца жизни был назначен на должность начальника штаба дивизии и в итоге я не знаю почему так долго не могла бы и г в состав округа уже не будет на месте и не знаю как г г г И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)
Ответить
Математика
Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.
Ответить
Математика
Решите уравнение:2((2х-15)+9)=6-2х.Зарнее ,спасибо,но огромная просьбы не писать всякую ??ушь!
Ответить
Окружающий мир
Млекопитающие ,птицы , насекомые , пресмыкающиеся и земноводные которые на болоте обитают
Ответить
Обществознание
Где вырабатывают электричество.Запиши названия электростанций и за счёт чего они работают.
Ответить