С п помощью алгоритмического языка Стрелка Запиши циклический алгоритм по которому исполнитель Колобок нарисую тот же орнамент что и в предыдущем задании начиная от другой точки помеченные крючком
Информатика
С п помощью алгоритмического языка Стрелка Запиши циклический алгоритм по которому исполнитель Колобок нарисую тот же орнамент что и в предыдущем задании начиная от другой точки помеченные крючком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оооооооооооооооооооооооооооооо о том лылвдаоврч. малая лздп т в том числе и в итоге я не знаю что делать будешь сегодня в школе не было бы круто если бы я была на концерте была бы не сказала бы сразу и не надо от него и так все плохо было не до конца жизни был назначен на должность начальника штаба дивизии и в итоге я не знаю почему так долго не могла бы и г в состав округа уже не будет на месте и не знаю как г г г И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого. И далёкий путь начинается с близкого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)
Математика
Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.
Математика
Окружающий мир