Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)

Математика

Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)

Автор: Гость