Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)

Математика
Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-49-(-48),-1-(-1),вот только два решаются легко и придумай такие же
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