Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)
Математика
Ребят помогите нужно придумать 20 своих примеров. НА подобе вот такого -?-(-?),но за место знаков надо цыфры например -2-(-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-49-(-48),-1-(-1),вот только два решаются легко и придумай такие же
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите, пожалуйста!!! В шар вписана правильная четырехугольная пирамида, боковое ребро которой равно 12 дм, а высота - 8 дм. Найдите объем шара.
Математика
Окружающий мир
Обществознание