Решите неравенство |2х + 1 | lt; 3 |1 - 2х| lt;\ ( lt;-больше или равно) 5

Математика
Решите неравенство |2х + 1 | lt; 3 |1 - 2х| lt;\ ( lt;-больше или равно) 5
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