Как используются в организме углеводы,белки и жиры, полученные с пищей

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Если в организме млекопитающих, то пережеванная и проглоченная пища попадает в желудок и начинается ее преобразование в форму, пригодную для всасывания. Процесс переваривания начинается еще во рту, во время обработки слюной. В желудке пища начинает расщепляться под действием кислот, желчи, пищеварительных ферментов, дальнейшее расщепление и всасывание происходит в тонком кишечнике. Пищевой белок в процессе переваривания расщепляется до аминокислот, которые потом поступают в кровоток. Аминокислоты в процессе анаболизма синтезируются в белковые соединения организма, при катаболизме дают энергию. Углеводы расщепляются до глюкозы под действием ферментов. Происходит гидролиз углеводов. В тонком кишечнике происходит всасывание. Процент всасывания зависит от гликемического индекса. Если он равен 100%, то все усвоится, если 50 %, то половина и т.д. Липиды (жиры) расщепляются на жирные кислоты и моноглицериды, всасывание также происходит в тонком кишечнике.