Плоскодонная баржа с осадкой 1,2 м получила пробоину в дне площадью 600 см2. Матрос перекрыл доступ воде, ставка закрывающую отверстие пластину. Какой может быть масса матроса? СРОЧНО даю 20 баллов!!!!!
Физика
Плоскодонная баржа с осадкой 1,2 м получила пробоину в дне площадью 600 см2. Матрос перекрыл доступ воде, ставка закрывающую отверстие пластину. Какой может быть масса матроса? СРОЧНО даю 20 баллов!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:h=1,2 мSп=600 см2=0,06 м2рж=1000 кг/м3Найти:mр=рж*g*hр=1000 кг/м3*10Н/кг*0,06 м2=600ПаFт=Sп*рFт=0,06 м2*600 Па=36Нm=Fт:gm=36 Н:10 Н/кг=3,6 кг=3600 гОтвет:3600 г
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