Плоскодонная баржа с осадкой 1,2 м получила пробоину в дне площадью 600 см2. Матрос перекрыл доступ воде, ставка закрывающую отверстие пластину. Какой может быть масса матроса? СРОЧНО даю 20 баллов!!!!!

Физика

Плоскодонная баржа с осадкой 1,2 м получила пробоину в дне площадью 600 см2. Матрос перекрыл доступ воде, ставка закрывающую отверстие пластину. Какой может быть масса матроса? СРОЧНО даю 20 баллов!!!!!

Автор: Гость