Плизззз..помогите..пожайлуста...
Русский язык
Плизззз..помогите..пожайлуста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) К нам 2) А у нас.. а у вас? 3) следом за мной 4) пойдет с тобой 5) посмотрел на меня 6) поговорить с вами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Туристы 5 часов шли пешком и 3 часа плыли на лодках, двигаясь с одинаковой скорость??. Пешком туристы прошли на 12 км больше, чем проплыли на лодка...
Информатика
С п помощью алгоритмического языка Стрелка Запиши циклический алгоритм по которому исполнитель Колобок нарисую тот же орнамент что и в предыдущем з...