Площадь сечения шара плоскостью проходящей через его центр равна 4п см в квадрате. найдите объем шара.
Геометрия
Площадь сечения шара плоскостью проходящей через его центр равна 4п см в квадрате. найдите объем шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сечение шара, проходящее через центр шара - круг с радиусом, равным радиусу шара. Площадь круга: S=πR²=4π ⇒ R=2 cм. Объём шара: V=4πR³/3=4π·8/3=32π/3 см³
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