Сочинение чудеса природы

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Чудеса природы. Природа любит радовать нас своими чудесами. Разве могут с чем-то сравниться леса, где деревья выростают до небес. Поля, полные золотистых колосьев. Льды Арктики, поражающий нас опасностью, но в тоже время манящие красотой. Моря, простирающиеся до самого горизонта. Чудеса природы бывают опасными, кау извержение вулкана, лавины или цунами. Но все это-чудеса. Необыкновенные творения природы.