Как и где возникали средневековые города? Чем занимались их жители? Зачем средне??ековые ремесленники объединялись в цеха? Каковы плюсы и минусы цеховой системы для самих ремесленников и для покупателей их товаров?

Гость: Гость:

Города появлялись в основном на руинах античных городов, либо рядом с реками (для возможности торговли и перемещению по воде), ну или на пересечение торговых путей и т.д. Ремесленники объединялись для того что бы было удобней платить налоги (или вы один платите, или коллективно складываетесь). В том числе у таких цехов была возможность быстрее выпускать продукцию и в больших объёмах! Выгода для покупателя заключалась в большом выборе продукции! И сниженной стоимости. Выгода ремесленников как я уже говорил заключалась в том что меньше налог Минус: делёжка денег происходила ровно, вне зависимости от того, кто и сколько сделал.