Как и где возникали средневековые города? Чем занимались их жители? Зачем средне??ековые ремесленники объединялись в цеха? Каковы плюсы и минусы цеховой системы для самих ремесленников и для покупателей их товаров?

История
Как и где возникали средневековые города? Чем занимались их жители? Зачем средне??ековые ремесленники объединялись в цеха? Каковы плюсы и минусы цеховой системы для самих ремесленников и для покупателей их товаров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Города появлялись в основном на руинах античных городов, либо рядом с реками (для возможности торговли и перемещению по воде), ну или на пересечение торговых путей и т.д. Ремесленники объединялись для того что бы было удобней платить налоги (или вы один платите, или коллективно складываетесь). В том числе у таких цехов была возможность быстрее выпускать продукцию и в больших объёмах! Выгода для покупателя заключалась в большом выборе продукции! И сниженной стоимости. Выгода ремесленников как я уже говорил заключалась в том что меньше налог Минус:  делёжка денег происходила ровно, вне зависимости от того, кто и сколько сделал. 

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