Как я представляю Россию глядя на карту сочинение плиз 15 баллов
Окружающий мир
Как я представляю Россию глядя на карту сочинение плиз 15 баллов
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Гость:
ВЕЛИКАЯ,МОГУЧАЯ СТРАНАЯ БОГАТА ВСЕМ,ЧТО ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ. Только у нас есть все,от пустынь,заканчивая снегом.Могучая суровая сибирь,красивый гористый крым.
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